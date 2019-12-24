Представители банков и IT-компаний поделились новыми разработками в аппаратных и программных комплексах, обсудили решения, которые облегчают интеграцию и повышают гибкость и производительность платформы в современном банке.

В докладе компании «ФлексСофт» «Цифровая платформа для банка будущего» был дан анализ мировых тенденций трансформации банковского бизнеса. Основной тренд – дальнейшая персонификация услуг по обслуживанию клиентов, встроенных в многочисленные технологические каналы при существенном росте транзакционной нагрузки. Банк вынужден все больше интегрироваться с внутренними и внешними каналами, что требует режима работы 24x7 и обработки огромного количества транзакций в режиме реального времени, быстрой адаптивности под требования бизнеса. Уникальные архитектурные возможности «Платформы FXL» отвечают всем требованиям цифрового банка будущего, позволяют обеспечивать гибкость настроек и высокую производительность на сверхбольших объемах данных и стать мощным фундаментом для трансформации ИТ-ландшафта.

О компании «ФлексСофт»:

АО «ФлексСофт» - платиновый партнер компании ORACLE. Занимается разработками в области информационных технологий для финансового сектора экономики более 25 лет. Решения компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и не раз были отмечены в обзорах Gartner и Forrester. В ходе своего развития компания аккумулировала уникальный опыт создания, внедрения, сопровождения и интеграции автоматизированных систем для финансовых организаций любого масштаба. Среди клиентов компании «ФлексСофт» более 40 банков: ПАО «Почта Банк», ОТП Банк, Банк «ТРАСТ», АКБ «Приморье», ООО Банк «Аверс», ООО «ФФИН Банк», JSC «Silk Road Bank» (Грузия), АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), АО КБ «Хлынов», НКО «ОРС» (АО) и другие.