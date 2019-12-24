Телекоммуникационная компания «МТС» через свою стопроцентную дочернюю компанию Mobile TeleSystems B. V. выкупила у АФК «Система», своего крупнейшего акционера, 4,5% акций МТС Банка. Об этом сообщили вечером в четверг в МТС.

Как уточняется, сделка была одобрена решением совета директоров ПАО «МТС» 19 декабря.

«В результате сделки доля МТС в капитале МТС Банка увеличилась до 99,7% (включая долю ПАО «МГТС» в размере 0,2%), а АФК «Система» полностью вышла из состава акционеров МТС Банка», — указано в релизе.



По информации МТС, доля в МТС Банке в 4,5% выкуплена у «Системы» за 1,4 млрд рублей.