Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви надеется, что в будущем году он и другие фигуранты уголовного дела Baring Vostok выйдут на свободу, а инвестиционный климат в России улучшится, пишет РБК .

«Я надеюсь, что в 2020 году мы все будем освобождены и объединимся с нашими семьями и что мы вернемся к продуктивной и успешной работе в фонде Baring Vostok. Я также надеюсь, что внимание, которое привлекло наше дело, и широкая поддержка, полученная от российского бизнес-сообщества, приведут к реформам, которые ограничат повторение таких событий в будущем, и к укреплению инвестиционного климата в России», — заявил со слов адвоката Дмитрия Клеточкина Калви.

Калви отметил, что 2019 год был тяжелым для него и его коллег, «трое из которых несправедливо находятся в тюремном заключении, несмотря на все представленные доказательства, показывающие нашу невиновность перед предъявленными нам уголовными обвинениями», передал его слова представитель.

Майкл Калви сейчас находится под домашним арестом по делу о растрате 2,5 млрд рублей в банке «Восточный». По версии следствия, Калви, чей фонд Baring Vostok был основным акционером банка, убедил совет директоров «Восточного» проголосовать за сделку по уступке кредита на эту сумму, выданного Первому коллекторскому бюро (ПКБ), в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Бумаги IFTG, как считает следствие, стоили 600 тыс. рублей. Также по уголовному делу проходят топ-менеджеры фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, Иван Зюзин и Ваган Абгарян, бывший гендиректор банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов, экс-гендиректор ПКБ Максим Владимиров.