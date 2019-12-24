Правительство России на заседании 26 декабря одобрило законопроект о наделении Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) правом следить за деятельностью страховых медицинских организаций, сообщается на сайте Кабмина.

Законопроект предусматривает повышение роли страховых медицинских организаций в защите прав застрахованных лиц в сфере ОМС, а также обеспечение информирования застрахованных лиц о деятельности страховых медицинских организаций.

«Законопроектом предлагается наделить Федеральный фонд обязательного медицинского страхования полномочиями по мониторингу деятельности страховых медицинских организаций на основе утвержденной Федеральным фондом обязательного медицинского страхования методики расчета показателей деятельности страховых медицинских организаций. Предлагаемое изменение обеспечит создание условий, позволяющих застрахованному лицу осуществить право выбора страховой медицинской организации на основе показателей их деятельности», — говорится в перечне решений.

Как ожидается, законопроект будет внесен в Государственную думу в установленном порядке.

