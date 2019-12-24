Интерпрогрессбанк понизил ставки по вкладам в долларах на 0,25 процентного пункта.

Доходность депозита «Капитал» (от 100 долларов) составит 0,5—1%, «Максимальный комфорт» (от 5 тыс. долларов) — 0,1—0,75%, «Мой доход» (от 1 тыс. долларов) — 0,25—0,75%, «Срочный Пенсионный» (от 100 долларов) — 0,25—0,75% годовых. Срок депозитов — от 91 до 367 дней.

«Доходный» (от 500 долларов) открывается под 0,75%, а «Оптимальный» (от 100 тыс. долларов) — под 1,5—1,75% годовых. Срок — 367 дней.

Депозит «Счастливое детство» (от 1 тыс. долларов) открывается на срок от 731 дня. За первый процентный период — от одного до 731 дня процентная ставка составляет 0,75% годовых, за второй процентный период — с 731 дня и до окончания срока проценты рассчитываются по трехмесячной ставке LIBOR, но не менее 0,1%.

Проценты по всем вкладам, за исключением депозита «Капитал», выплачиваются ежемесячно. По ним предусмотрены дополнительные взносы.

По вкладу «Капитал» проценты выплачиваются в конце срока. Дополнительные взносы не предусмотрены.