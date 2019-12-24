Старшеклассники московской «Новой школы» при поддержке Инбанка и родителей из числа сотрудников «Яндекс.Денег» запустили пилотную учебную безналичную платежную систему для ежегодной благотворительной школьной ярмарки.



Консультируясь с экспертами, ребята в рекордные сроки (три недели) разработали концепцию, проработали клиентский опыт, сформулировали требования к школьной платежной системе и успешно освоили agile-формат, взаимодействуя с программистом-разработчиком.

«Отдельной важной задачей для школьников стала организация распространения знаний о системе и ее внедрение в жизнь. Для этого была разработана «коммуникационная политика», проведен целый набор мероприятий по связям со школьной общественностью. Как и в любом серьезном проекте, старшеклассники продумали риски и согласовали с администрацией ярмарки ограничения пилотного проекта», — отмечают в банке.

Итогом работы стал запуск платежной системы в боевую эксплуатацию на ярмарке. Продавцам и покупателям были предложены расчеты с помощью учебных электронных кошельков, доступных в приложениях для iPhone и Android.

В учебной безналичной платежной системе пользователи ведут расчеты с помощью мобильных приложений. Участник школьного торгового дома предъявляет счет посетителю ярмарки в виде QR-кода на смартфоне, а посетитель считывает его с помощью приложения на своем устройстве. «Отсутствие каких-либо сбоев или нештатных ситуаций доказало, что современные дети при профессиональной поддержке вполне способны успешно реализовывать комплексные финтех-проекты», — считают в Инбанке.