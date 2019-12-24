31 декабря в этом году не сделали выходным днем, поскольку для принятия подобных решений нужны более длительные сроки, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Нет, просто есть же определенные ограничения. Трудовое законодательство устанавливает сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне», — сказала Голикова, отвечая на вопрос, была ли идея попросить правительство сделать 31 декабря выходным.

При этом она отметила, что и сама работает 31 декабря, как и все члены Кабмина. «Даже если б он был выходным, мы бы все равно работали», — добавила Голикова с улыбкой.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого во многих российских регионах 31 декабря сделали выходным.