Доля взаиморасчетов России и Ирана с использованием национальных валют превысила 50%, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Иране Рустам Жиганшин.

«Если в 2018 году в национальных валютах расчеты составили чуть более 40%, то в текущем 2019 году этот показатель превышает уже 50%», — заявил Жиганшин, указав на рост во взаиморасчетах в национальных валютах.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Тегеран договорились активизировать работу по расширению прямых расчетов в национальных валютах. Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, заявлял, что использование нацвалют будет способствовать расширению связей, а глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати указывал на отход двух стран от использования доллара.

