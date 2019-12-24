Появление нового онлайн-сервиса призвано сделать процесс получения денежных переводов «Золотая Корона» еще более удобным и простым. Проект, позволяющий зачислять переводы на карты Uzcard, выпущенные любым банком Узбекистана, реализован совместно АК «Алокабанк».

Теперь получатели денежных переводов в Узбекистане смогут зачислять на карты Uzcard любого банка Республики средства, отправленные из любой доступной в рамках системы «Золотая Корона» страны. Для зачисления доступны переводы, отправленные в долларах США, валюта зачисления на карту – узбекский сум.

Зачисление переводов осуществляется через мобильное приложение «Денежные переводы» (6+) от «Золотой Короны» (доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play ), а также на портале koronapay.com . В мобильном приложении можно выбрать удобный для клиента язык интерфейса, в том числе узбекский язык.

Чтобы зачислить перевод на карту Uzcard, получателю необходимо установить на свой телефон мобильное приложение и авторизоваться в нем. Пользователь увидит в приложении все переводы, в которых был указан номер мобильного телефона, введенный при авторизации. Если у пользователя есть актуальные входящие переводы, они будут сразу доступны к зачислению. Получателю остается только выбрать перевод, ввести свои ФИО и PAN карты Uzcard и нажать кнопку «Зачислить на карту». Комиссия за зачисление не взимается.

«Система «Золотая Корона» работает в Узбекистане уже более 10 лет, и мы делаем всё, чтобы денежные переводы были не просто быстрыми и надежными, но и максимально удобными для наших пользователей. Перевод интерфейса на узбекский язык стал первым проектом по поддержке в нашем мобильном приложении национальных языков стран СНГ. Зачисление денежных переводов на карты Uzcard – это еще один важный этап развития, который позволит пользоваться современным сервисом большинству населения Узбекистана, ведь доля карт Национальной платежной системы составляет порядка 85% от общей эмиссии банковских карт в стране», – комментирует Дмитрий Чернушкин, заместитель директора сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы».

«Запуск сервиса зачисления денежных переводов «Золотая Корона» на карты Uzcard – это не только решение оперативных задач банка по расширению спектра современных финансовых услуг. Это также движение к стратегической цели – формированию новой цифровой экономики в Узбекистане, ведь сервис доступен всем держателям карт Uzcard в нашей стране – независимо от того, какой банк является эмитентом», – говорит Фаррух Махкамов, директор Департамента электронной коммерции и развития бизнеса АК «Алокабанк».

Сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» (бренд Кoronapay) входит в платежную систему «Золотая Корона». Оператор Платежной системы «Золотая Корона» – РНКО «Платежный Центр» (ООО), рег. номер 0012 от 20.12.2012 г., лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014 г. Сервис предоставляет услугу денежных переводов без открытия банковского счета в 34 странах мира, инфраструктура обслуживания насчитывает более 50 тыс. пунктов. ​Участниками и партнерами сервиса являются свыше 450 банков и крупные торговые сети.

Акционерно-коммерческий «Алокабанк» входит в десятку крупнейших банков Узбекистана. История Банка началась в 1994 году, когда по постановлению Кабинета министров был образован коммерческий банк для развития и модернизации отечественной телекоммуникационной отрасли. В настоящее время Банк имеет разветвленную филиальную сеть, состоящую из 14 филиалов, 30 мини-банков, 103 розничных касс, и географическое присутствие во всех 12 областях и Республики Каракалпакстан.

Источник: ЦФТ