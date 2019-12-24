Ранее ДелоБанк удостоился звания лучшего мобильного банка для малого бизнеса .

В рамках ежегодного исследования эксперты сравнили 15 банков, их эффективность, функциональность, удобство для разных предприятий – в общей сложности более 500 критериев. В результате ДелоБанк признали одним из самых удобных банков для следующих бизнесов:

3 место – рейтинг интернет-банков для торгово-сервисных предприятий;

4 место – рейтинг интернет-банков для ИП без наемных работников;

5 место – рейтинг интернет-банков для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность.

Мы уже более двух лет развиваем ДелоБанк, который входит в банковскую группу СКБ-банка, вместе с финтех-подразделением SKB_Lab. В 2018 году банк впервые стал участником рейтинга Markswebb, а в 2019 году мы поставили перед собой новую амбициозную задачу – сделать ДелоБанк самым удобным онлайн-банком для российских предпринимателей. Например, в этом году мы предложили пользователям возможность глобального поиска по сайту, а также одними из первых в России подключились к Системе быстрых платежей (СБП) – сервису, который позволяет мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств.