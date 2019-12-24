Прогнозный план приватизации на 2020—2022 годы не означает продажи всех внесенных в него компаний, при этом перечень может и расшириться. Об этом ТАСС заявила замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.

Ранее пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что план приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы, одобренный на заседании правительства 25 декабря, предусматривает снижение доли государства в «Совкомфлоте», ВТБ, Новороссийском морском торговом порте (НМТП), «Росспиртпроме». Также в программу приватизации вошли Махачкалинский морской торговый порт, «Алмазювелирэкспорт» и Кизлярский коньячный завод.

«Не факт, что даже те компании, которые сейчас были озвучены, все будут проданы. А может быть, будет продано гораздо больше. Правительство дало время нам дополнительно посмотреть на стратегии компаний», — сказала она.

Тарасенко подчеркнула, что, «возможно, прогнозный план не будет исполнен в полном объеме, а возможно, появится гораздо больше активов».

«В течение полугода мы посмотрим еще немного по-другому на большие компании», — отметила замминистра.

Минэкономразвития включило в прогнозный план «те объекты, которые могут быть хоть как-то ликвидными», «это конкурентоспособные объекты, которые не надо держать государству», пояснила она.

«Я считаю, что надо упорядочить приватизацию в субъектах. Вот чем надо заниматься. Потому что там тоже есть большое количество объектов, с которыми они не очень хотят расставаться», — добавила Тарасенко.

По ее словам, в качестве дополнительных активов для прогнозного плана приватизации, которые планируется проработать в первом полугодии 2020 года, не обсуждаются ПАО «Аэрофлот» и АО «Первый канал».



Ранее в Минэкономразвития сообщили, что в ходе разработки плана приватизации также рассматривалась возможность дополнить его другими крупнейшими предприятиями. Планируется сформировать план действий по каждой такой компании в зависимости от ее роли в экономике, а также готовности к выходу на публичный рынок. МЭР совместно с отраслевыми ведомствами подготовит его в течение первого полугодия 2020 года.