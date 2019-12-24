Прирост реальных зарплат в России по итогам 2019 года составит 2,5—3%. Такой прогноз представлен в опубликованном Центробанком в четверг информационно-аналитическом материале «Экономика: факты, оценки, комментарии» за ноябрь.

В ЦБ напоминают, что рост реальных зарплат в октябре-2019 ускорился до 3,8% в годовом выражении (в сентябре составлял 3,1%), что было связано в основном с индексацией оплаты труда госслужащих и военнослужащих на 4,3%, а также со снижением темпа роста цен.

«По оценкам Банка России, на фоне дальнейшего замедления инфляции в IV квартале прирост реальной заработной платы несколько ускорится и по итогам 2019 года составит 2,5—3%. Ускорение роста реальной заработной платы будет поддерживать потребительский спрос в ближайшие месяцы», — отмечается в обзоре.



В числе прочего сообщается, что в ноябре 2019 года безработица осталась на уровне предыдущих месяцев. По данным опроса IHS Markit PMI, снижение занятости происходило в обрабатывающей промышленности, при этом в сфере услуг наблюдалась позитивная динамика.