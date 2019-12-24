Потребительская активность поддержала экономический рост в России в ноябре. Об этом говорится в новом выпуске материала Центробанка «Экономика: факты, оценки, комментарии» .

Росстат подтвердил предварительную оценку годового темпа прироста ВВП в III квартале 2019 года на уровне 1,7%, напоминают в ЦБ.

Годовой темп прироста розничной торговли увеличился в ноябре до 2,3% после 1,7% месяцем ранее. Это стало возможным за счет роста реальной заработной платы, что в основном было связано с индексацией оплаты труда госслужащих и военных, а также с замедлением инфляции. Свой вклад в увеличение потребительской активности внесла и «черная пятница» — ежегодный день распродаж, пришедшийся на 29 ноября.

Прирост продаж бытовой техники и электроники в неделю «черной пятницы» по отношению к предыдущей неделе составил 35,3%, что на 5 процентных пунктов выше значения прошлого года. Ускорение роста оборота розничной торговли в годовом выражении было наиболее заметным среди группы непродовольственных товаров (3% после 2,1% в октябре).

Поддержку экономике в ноябре оказало и сельское хозяйство. В ноябре рост производства в этой отрасли ускорился до 5,8% в годовом выражении с 5,2% месяцем ранее. Основной вклад в ускорение роста выпуска внесло растениеводство благодаря более высокому урожаю зерна, подсолнечника и сахарной свеклы. Продолжает расти выпуск продукции животноводства, в значительной мере за счет свиноводства.

В ноябре в основном за счет обрабатывающего сектора существенно замедлился годовой темп прироста объема промышленного производства (до 0,3% с 2,6% в октябре). Опережающие индикаторы инвестиционной активности в ноябре указывали на сокращение вложений в основной капитал в годовом выражении.



«Оперативная макроэкономическая статистика за ноябрь указывает на замедление роста производственной активности. Годовой темп прироста опережающего индикатора выпуска в ноябре снизился. В то же время улучшение динамики реальных заработных плат и активизация бюджетных трат в IV квартале 2019 года, в том числе в рамках выполнения национальных проектов, будут оказывать поддержку совокупному спросу. Темп прироста ВВП по итогам 2019 года может сложиться ближе к верхней границе диапазона прогноза Банка России (0,8—1,3%). В первую очередь это связано с более высокими, чем ожидалось, годовыми темпами прироста ВВП в III квартале и выпуска базовых видов экономической деятельности в начале IV квартала. Однако устойчивость таких темпов экономического роста пока сложно оценить, в том числе из‑за противоречивости опережающих показателей», — говорится в материале ЦБ.