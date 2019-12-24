«Дыра» в капитале Чувашкредитпромбанка, у которого 7 ноября этого года была отозвана лицензия , составляет около 156 млн рублей, свидетельствуют материалы Центробанка.

Согласно опубликованному регулятором отчету о финансовом состоянии кредитной организации, ее активы на дату отзыва лицензии с учетом данных обследования, проведенного временной администрацией, составляют 3,82 млрд рублей (по бухгалтерскому балансу банка — 4,317 млрд), а обязательства достигают 3,976 млрд (в бухгалтерском балансе указано около 3,967 млрд).

В Арбитражный суд Чувашской Республики направлено заявление о признании Чувашкредитпромбанка банкротом, суд принял заявление 20 декабря, уведомляет временная администрация.

Отзывая у финучреждения лицензию, ЦБ, в частности, сообщал, что банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, и допускал нарушения в порядке расчета капитала, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. На балансе Чувашкредитпромбанка образовался значительный объем корпоративных кредитов низкого качества. «По оценке Банка России, отражение в финансовой отчетности достоверной величины капитала и реальных кредитных рисков, принимаемых кредитной организацией, приводит к значительному (более 35%) снижению размера собственных средств банка», — указывал регулятор.



С 18 ноября выплачивается страховка вкладчикам Чувашкредитпромбанка, ее общая сумма оценена в 2,73 млрд рублей. Расчеты осуществляются через Россельхозбанк.