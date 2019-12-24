Инфляционные ожидания населения России выросли на 0,7 процентного пункта — до 9% после нескольких месяцев снижения. Об этом сообщается в опубликованном Центральным банком докладе.

Согласно опросу ООО «инФОМ» по заказу ЦБ, в декабре 2019 года медианная оценка наблюдаемой населением инфляции за последние 12 месяцев увеличилась до уровня октября текущего года, составив 9,4%.

«Несмотря на рост, оценки наблюдаемой и ожидаемой инфляции ниже средних за текущий год. Колебания такого масштаба наблюдались и раньше – например, в феврале 2017 года», — объясняется в докладе.

Отмечается также, что оценки месячного роста цен в декабре практически не изменились по сравнению с ноябрем. В декабре респонденты указывали на значительный рост цен на наиболее часто покупаемые товары и услуги, в том числе молочные продукты, лекарства, жилищно-коммунальные услуги, рыбу, бензин, яйца, сыр, колбасы, фрукты и овощи.

В ноябре диапазон прогнозов инфляции на 2019 год, сделанных профессиональными аналитиками, продолжил снижаться, составив 3,2—3,5%

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5—4,0% по итогам 2020 года и останется около 4% в дальнейшем. Годовая инфляция сложится ниже 3% в I квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета.