Безработица в 2020 году сохранится на низком уровне и не превысит 4,5—4,7%, сообщил в четверг министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Ситуация лучше, чем обычно, потому что все-таки сейчас то молодое поколение, которое выходит на рынок труда, гораздо более малочисленное. Поэтому сейчас уровень безработицы — 4,5—4,7%. Мы рассчитываем, что в следующем году он так и сохранится», — сказал он.