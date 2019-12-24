Документ направлен на содействие реализации государственной политики по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.

По условиям соглашения Банк ЗЕНИТ предоставит специальные условия для предпринимателей — членов ТПП региона. Преференции действуют на расчетно-кассовое обслуживание — три месяца бесплатно на пакете услуг «Бизнес+». Кроме того, предпринимателям будет доступна расширенная линейка продуктов, кредитно-гарантийные инструменты и сопровождение персональным менеджером, который проконсультирует и поможет во всех вопросах обслуживания и развития бизнеса.

«Мы оказываем все виды поддержки малому и среднему бизнесу Татарстана. В нашей линейке множество инструментов, которые помогают сократить расходы на ведение бизнеса и повысить его эффективность. Особое внимание мы уделяем обучению по 115-ФЗ, чтобы предприниматели смогли успешно и бесперебойно развивать свое дело. Уверен, что соглашение, подписанное сегодня, откроет для компаний МСБ региона новые возможности», — отметил заместитель директора Банковского центра «Татарстан» Рамиль Мусин.

«Наша цель — создание благоприятных условий для развития предпринимательства Республики Татарстан. В 2019 году мы запустили механизм взаимодействия с банковским сектором для получения дополнительного инструмента финансовой помощи членам ТПП. Мы благодарны Банку ЗЕНИТ за то, что он одним из первых поддержал нашу инициативу»,— рассказал председатель ТПП Республики Татарстан Шамиль Агеев.