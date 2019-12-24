Банк ДОМ.РФ запустил сервисы бесконтактной оплаты Samsung Pay и Google Pay для держателей карт Mastercard и Mastercard Business. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Для подключения сервиса необходимо отсканировать данные карты в приложении или ввести их вручную. С помощью мобильных устройств можно оплачивать покупки в Интернете и магазинах, коммунальные платежи, услуги связи, налоги, пошлины и другое. Сервис Samsung Pay позволяет оплачивать покупки даже на терминалах, не поддерживающих бесконтактную оплату, благодаря технологии Samsung MST, а также совершать быстрые и удобные денежные переводы.

Сервис бесконтактной оплаты предоставляется клиентам банка бесплатно. Платежи безопасны, при их обработке вместо реквизитов карты используется токен, а каждая покупка подтверждается отпечатком пальца или другими биометрическими данными в зависимости от устройства.