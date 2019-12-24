Оплата принимается с любых смартфонов на базе операционной системы Android, совместимых смартфонов и носимых устройств Samsung.

Для подключения сервиса необходимо отсканировать данные карты в приложении или ввести их вручную. С помощью мобильных устройств можно оплачивать покупки в Интернете и магазинах, а также коммунальные платежи, услуги связи, налоги, пошлины и пр. Сервис Samsung Pay позволяет оплачивать покупки даже на терминалах, не поддерживающих бесконтактную оплату, благодаря технологии Samsung MST (англ. Magnetic Secure Transmission – магнитная безопасная передача), а также совершать быстрые и удобные денежные переводы.

Сервис бесконтактной оплаты предоставляется клиентам банка бесплатно. Платежи безопасны, при их обработке вместо реквизитов карты используется уникальный цифровой код – токен, а каждая покупка подтверждается отпечатком пальца или другими биометрическими данными в зависимости от устройства.

«Новый сервис позволит держателям Mastercard совершать покупки быстро и просто, одним прикосновением смартфона или часов к терминалу. Воспользоваться сервисом могут не только частные клиенты банка, но и представители малого бизнеса – держатели Mastercard Business, это позволит оптимизировать бизнес-процессы и ускорить бухгалтерские операции», – отметил Данила Литвинов, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

Подробнее о преимуществах и условиях обслуживания карт можно узнать на сайте Банка ДОМ.РФ. По дебетовым картам предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк в размере 5% на товары категории «ДОМ», а по бизнес-картам – бонусы и скидки по программе лояльности Masterсard Бизнес-Бонус. Снятие наличных с карт без комиссии в любых банкоматах в России и за рубежом.