Альфа-Банк предоставил финансирование в размере 30 млрд рублей оператору связи «МегаФон» сроком на два года, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели компании, включая пополнение оборотных средств и рефинансирование кредитного портфеля», — говорится в релизе.