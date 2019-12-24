Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели компании, включая пополнение оборотных средств и рефинансирование кредитного портфеля.

«Альфа-Банк высоко ценит партнерство с ПАО «МегаФон», с которым нас связывает многолетнее сотрудничество. Рост объемов совместного бизнеса свидетельствует о взаимном доверии сторон. Мы надеемся, что поддержка Альфа-Банка послужит успешной реализации задач компании. Банк заинтересован в финансировании телекоммуникационного сектора на гибких, взаимовыгодных условиях», - подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.