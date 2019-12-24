Банк «ФК Открытие» ведем финансовое расследование по крупнейшим сделкам на балансах «Открытия», Бинбанка и «Траста», заявил предправления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью «Ведомостям» .

«Мы по каждой из крупнейших сделок на балансах «Открытия», Бинбанка и «Траста» ведем финансовое расследование. В основном исследуем 2016–2017 годы. Смотрим на обоснованность этих сделок, нанесли ли они ущерб, куда пошли деньги», — сказал он.

В сделке с Михаилом Гуцериевым и группой «Сафмар» об урегулировании долга на 135 млрд рублей не участвовал Микаил Шишханов, рассказал Задорнов.

«Так сконструирована сама сделка. В ней участвовал не только Михаил Гуцериев, но и Саит-Салам Гуцериев, но не Микаил Османович. Это не значит, что мы не продолжаем переговоры с Шишхановым, что «Траст» не продолжает работу по возврату связанных с ним активов – там, где решения принимались именно Шишхановым», — пояснил предправления банка «ФК Открытие».

Он добавил, что сделка с Гуцериевым касается восьми конкретных групп активов и сделок. «Она очень четко очерчена по результатам того финансового расследования, которое проводила команда «Траста» с осени 2018 года до весны 2019 года», — сказал Задорнов.

По его словам, работу с «Открытие холдингом» ведет «Траст». «Вся задолженность холдинга перед банками сосредоточена на «Трасте». У банка «Открытие» нет никаких активов или кредитов, связанных с «Открытие холдингом». Но с точки зрения моего личного участия, поскольку мы вели эти переговоры с конца 2017 года, я, само собой, и сейчас вовлечен и в переговоры, и в принятие решений по «Открытие холдингу», — рассказал Михаил Задорнов.