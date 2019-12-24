Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила распространить ответственность за стабильность работы смартфонов, компьютеров и телевизоров Smart TV на производителей программного обеспечения (ПО), пишет «Коммерсант» . Ответственность, включая материальную, предлагается закрепить в законе «О защите прав потребителей».

Сейчас ответственность за качество и стабильность работы несут производители, импортеры и продавцы устройств, но 1 июля 2020 года вступит в силу закон об обязательной предустановке отечественного софта на смартфоны, компьютеры и Smart TV. За несоблюдение требований предлагается наказывать штрафами, которые для юридических лиц составят 50–200 тыс. рублей. Таким образом, стабильность работы устройств будет зависеть в том числе от установленных на них отечественных приложений, считают в РАТЭК.

Также предлагается смягчить вступление закона в силу с помощью переходного периода сроком до года. В этот период ассоциация предлагает провести пилотный проект по предустановке одного некоммерческого приложения на один конкретный вид устройств.

По словам экспертов, ответственность за стабильность работы устройства предлагается переложить на разработчиков ПО в то время, как даже сами производители устройств фактически ее не гарантируют. Очевидно, что вендоры не хотят нести ответственность за то, что на их устройства будет установлен сторонний софт, который может влиять на работоспособность, поясняют эксперты. Если предложение о введении ответственности для разработчиков приложений будет поддержано, это существенно повысит для них риски, в том числе в части материальной ответственности, которая может быть сравнима со стоимостью устройства.