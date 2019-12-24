Офис находится на ул. Кирова, 15/43 и работает без выходных ( пн.–пт.: 10:00–20:00, сб.–вс.: 10:00–18:00).

В Калуге насчитывается свыше 40 пунктов обслуживания системы международных денежных переводов Юнистрим. Партнерами Юнистрим являются крупные банки и розничные сети, такие как Фора-Банк, Газэнергобанк, Россельхозбанк, МТС.

— Расширяя сеть, мы в буквальном смысле становимся ближе к клиентам, — комментирует президент Юнистрим Кирилл Пальчун. — Удобно расположенные офисы помогают людям экономить время. Нас ценят не только за низкие тарифы и выгодные курсы конвертации валют, но и за качество сервиса, хорошую транспортную доступность офисов и заботу о каждом клиенте.

Открытие нового офиса обусловлено увеличением числа клиентов Юнистрим в Калуге, где проживает 330 000 человек. По числу мигрантов, приехавших из ближнего зарубежья, Калужская область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. Ежегодный объем переводов из Калужской области за пределы РФ превышает 3 млрд рублей. Благодаря офисам Юнистрим, которых становится все больше, каждый может помогать своим близким денежными переводами, тратя минимум времени и экономя за счет выгодных тарифов.