Карты международной платежной системы Visa работают в обычном режиме, сообщения о сбоях не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

«Карты Visa работают в обычном режиме, сообщения о сбоях на стороне платежной системы Visa не соответствуют действительности», — заявили в компании.



Ранее, вечером 24 декабря, на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, появилась информация о том, что пользователи платежных систем Visa и Mastecard в ряде стран столкнулись со сбоями в их работе. По данным портала, перебои начались около 21:32 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Visa и Mastercard зафиксировано в Германии, Великобритании и США.

По данным Downdetector, 88% пользователей Visa жаловались на проблемы с совершением платежей, 7% — на проблемы с банкоматами, 3% — на работу сайта. Среди пользователей Mastercard 77% отмечают проблемы с платежами, 13% — с банкоматами, жалобы 9% связаны с работой сайта.