Теперь клиенты могут обменивать деньги в режиме онлайн по выгодному курсу вне зависимости от суммы операций.

Обменный курс максимально приближен к биржевому и доступен с 10:00 до 18:00 по московскому времени – разница составляет 10 копеек для держателей пакета услуг «Премиальный» и клиентов Private Banking. Ознакомиться с предложением по обменному курсу можно до совершения конвертации в мобильном банке.

Клиенты банка могут конвертировать деньги по парам доллар/рубль, евро/рубль и евро/доллар, для этого достаточно выбрать счет, валюту и указать сумму операции. Конвертация осуществляется с помощью перевода средств между любыми счетами или картами клиента, открытыми в разных валютах. В случае отсутствия счета в необходимой валюте можно открыть его онлайн с помощью мобильного приложения.

«В преддверии праздника, когда наблюдается высокий спрос на обменные операции, мы запустили сервис льготной конвертации валют в мобильном банке. Преимущества нашего сервиса – отсутствие минимального порога для льготного валютного обмена и максимальная приближенность к курсу межбанковского рынка», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.

Подробнее о преимуществах пакета услуг «Премиальный» и Private Banking можно узнать на сайте Банка ДОМ.РФ. Пакет «Премиальный» предусматривает привилегированное обслуживание, неограниченный доступ в бизнес-залы аэропортов и ЖД вокзалов, а также бонусы и кэшбэк по мультивалютной карте в размере 5% на товары категории «Путешествия». Для клиентов Private Banking доступно эксклюзивное обслуживание и выгодные предложения по кредитам и вкладам. Снятие наличных с карт банка бесплатно в любых банкоматах в России и за рубежом.