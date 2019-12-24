Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов не исключает возможности, что Россия не выйдет на внешний рынок займов в 2020 году.



«Конечно, возможна [такая ситуация]. Вы же видите, что пока мы вполне удовлетворяем наши заемные потребности в российских рублях», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом министр добавил, что Минфин РФ видит возможности выхода в 2020 году на внешние рынки займов в валюте, отличной от доллара США. «В целом РФ видит возможности выходить в следующем году на мировые рынки в валюте, отличной от американского доллара, — сказал Силуанов. — Мы готовы продолжить работу с Euroclear в части размещения еврозаймов в валюте, отличной от американского доллара».

В марте этого года Минфин разместил еврооблигации на 3 млрд долларов с погашением в марте 2035 года и доразместил выпуск евробондов на 750 млн евро с погашением в 2025 году. В июне Минфин доразместил выпуски еврооблигаций на 1,5 млрд долларов с погашением в 2029 году и на 1 млрд долларов с погашением в 2035 году.