Сбербанк усовершенствовал в сервисе «ДомКлик» систему поиска квартир на вторичном рынке. Теперь объявления от разных продавцов или агентств недвижимости о продаже одной и той же квартиры группируются на портале DomClick.ru в одной карточке, поясняется в сообщении кредитной организации.

Специальный алгоритм автоматически определяет одно главное объявление, приоритет отдается предложениям от собственников. Ниже показываются копии этого объявления от других продавцов.

Потенциальный покупатель видит все предложения о продаже квартиры, может сравнить их и выбрать самый выгодный вариант по цене и другим условиям.



«Теперь вместо десятков одинаковых объявлений покупатель видит только конкретную квартиру и все предложения о ее продаже. Это позволит из огромного количества похожих объявлений выбрать наиболее подходящее», — комментирует директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.