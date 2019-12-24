Сбербанк реализовал технологию оплаты покупок по динамическому QR-коду, который генерируется индивидуально для каждой покупки. Использовать технологию смогут клиенты в ряде магазинов сети «ВкусВилл», уточняется в сообщении финучреждения. Для оплаты достаточно отсканировать QR-код камерой смартфона в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

«Благодаря динамическому QR-коду покупателям больше не придется вводить сумму покупки вручную, что позволит исключить ввод некорректной суммы и сократить временные затраты на оплату товаров и услуг», — отмечается в релизе Сбербанка. В кредитной организации полагают, что модернизированное решение будет интересно не только предприятиям малого и микробизнеса, но и представителям крупнейшего ретейла.



На первом этапе сервисом оплаты по динамическому QR от Сбербанка можно воспользоваться в ряде магазинов сети «ВкусВилл» в Москве и Московской области. В 2020 году он будет тиражирован на всю сеть магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл» по всей стране и станет доступен пользователям не только «Сбербанка Онлайн», но и мобильных приложений банков, подключившихся к QR-платформе Сбербанка.

В сеть «ВкусВилл» на декабрь 2019 года входят 1 160 магазинов в 27 городах России. К сети относятся также 170 микромаркетов «ВкусВилл» в офисах Московского региона и 70 вендинговых аппаратов.



До 31 января 2020 года действует акция, в рамках которой клиенты, оплачивая покупки посредством сканирования QR-кода в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», будут получать бонусы «Спасибо». Максимальный размер поощрения в рамках акции может достигать 5 тыс. бонусов «Спасибо».



Клиенты смогут получать бонусы «Спасибо» при оплате товаров и услуг по специальным QR-кодам «Плати QR», размещенным в торговых и сервисных предприятиях. Акция не распространяется на платежи по коммунальным и прочим услугам, осуществляемым по платежным квитанциям с QR-кодом.