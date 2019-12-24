Биржа для листинга санкционных компаний РФ будет сформирована на основе Санкт-Петербургской валютной биржи, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации. По словам замминистра, уже зарегистрирован первый выпуск облигаций крымского РНКБ.

«Вчера на Санкт-Петербургской валютной бирже была зарегистрирована эмиссия биржевых облигаций банка РНКБ, размещение пройдет в первом квартале», — сказал он.

«Таким образом, Санкт-Петербургская валютная биржа будет той биржей, которая будет такого рода банки и другие организации обслуживать», — добавил он.

В октябре Моисеев говорил, что биржа для санкционных компаний РФ будет создана на базе одной из частных площадок, ее основными акционерами станут Промсвязьбанк и крымский РНКБ.