Ранее ВТБ открыл СФИ кредитную линию на 21 млрд рублей для финансирования программы обратного выкупа акций холдинга.
Погашение долга «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) семьи Гуцериевых перед ВТБ планируется «за счет вторичного публичного размещения акций (SPO) либо за счет дивидендного дохода», пишет «Коммерсант». Так считает агентство S&P, которое накануне снизило прогноз по рейтингу холдинга со «стабильного» на «негативный» при сохранении его на уровне ВВ-. СФИ стал «допускать более высокую подверженность рискам, а долговая нагрузка компании на протяжении длительного времени может превышать уровень, прогнозируемый ранее, что повышает риски, связанные с изменением стоимости активов».
Ранее ВТБ открыл СФИ кредитную линию на 21 млрд рублей для финансирования программы обратного выкупа акций холдинга. Обязанность выставить оферту миноритариям появится у СФИ после выкупа 7,7% акций СФИ у банка «Траст». По оценке S&P, из кредитной линии холдингом будет выбрано 18,7 млрд рублей.
По словам представителя холдинга, погашение долга перед ВТБ будет происходить в первую очередь за счет дивидендов от дочерних компаний холдинга. В будущем, по его словам, у СФИ сохранится стабильный дивидендный поток от этих компаний, который позволит аккумулировать средства, достаточные для расчетов с банком. Рефинансирование долга не планируется.
Базовый сценарий предполагает выплату основного долга СФИ перед ВТБ за счет проведения SPO, отмечает директор направления «финансовые институты» S&P Виктор Никольский. По его словам, размещение может быть проведено в среднесрочном периоде. «SPO холдинг будет проводить в том случае, если на рынке акции СФИ будут оцениваться значительно выше текущей стоимости», — говорит представитель холдинга. В S&P оценивают инвестпортфель холдинга около 1,6 млрд долларов (99,6 млрд рублей).
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