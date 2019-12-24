Работники, получающие оклад в соответствии с Трудовым кодексом, не теряют в заработной плате из-за наличия нерабочих праздничных дней в календарном месяце. Работникам со сдельной оплатой труда за праздничные выходные выплачивается дополнительное вознаграждение, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Роструда.

«Гарантия по сохранению оплаты труда применяется в зависимости от действующей у работодателя системы оплаты труда. Для работников, получающих оклад, Трудовым кодексом установлена гарантия, по которой наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения им зарплаты. Остальным работникам за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — пояснили в Роструде.

В ведомстве отметили, что к таким работникам относятся те, кому установлена сдельная оплата труда.

«Размер и порядок выплаты такого вознаграждения определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором», — добавили в Роструде.

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Первый рабочий день в следующем году будет 9 января. В соответствии с принятым производственным календарем, 31 декабря 2019 года является рабочим днем.