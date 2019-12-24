Власти РФ не будут корректировать целевые показатели по национальным проектам и снижать планку, заявил президент страны Владимир Путин.

Об этом он говорил в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам

«Некоторые сотрудники федеральных органов на местах не привыкли так работать, ну, и практики такой раньше не было. Звучат предложения в этой связи скорректировать целевые показатели проектов. Хотел бы еще раз повторить: мы не будем этого делать, потому что мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили. Стоит только первый шаг сделать — и все это вниз поедет. Заниматься ревизией целей национального развития считаю нецелесообразным», — сказал Путин. «Любые попытки подогнать показатели, чтобы работать так, как частенько мы работали, здесь не нужны, вредны и недопустимы», — подытожил он.

Президент напомнил, что на проекты выделяются беспрецедентные суммы.



«Только из федерального бюджета в этом году – 1 триллион 750 миллиардов рублей. Однако коллеги из министерств, из регионов частенько говорят, что процедуры бюджетирования громоздкие и забюрократизированные. Ресурсы осваиваются неритмично, смещаются на конец года, и даже с внедрением электронного бюджета эти проблемы есть, никуда не ушли», — отметил президент.

По его словам, на конец ноября кассовое исполнение национальных проектов в целом составило 74,8%. «Ну это хорошо или плохо, даже не очень понятно. Не так уж и плохо может быть, если иметь в виду то, что у нас происходило в прежние годы по бюджетному финансированию», — подчеркнул президент.

«Но, скажем, по одному из таких ключевых направлений, которое является чуть ли не основным, во всяком случае чрезвычайно важным, цифровая экономика, кассовое исполнение вообще 27,3%. А по экологии 39,8%», — подытожил Путин.