Президент России Владимир Путин удовлетворен ситуацией в экономике РФ, поскольку она создает предпосылки для лучших результатов.

«В целом у нас ситуация в экономике удовлетворительная, сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровня находятся инфляция, безработица, устойчив и курс национальной валюты», — заявил глава государства на встрече с представителями деловых кругов и объединений. По его оценке, «все это очень хорошие предпосылки для достижения больших результатов, которые можно на этой базе демонстрировать».

Путин считает достижимыми планы увеличения инвестиций в основной капитал в РФ до уровня 25% ВВП. На встрече с представителями деловых кругов и объединений глава государства поинтересовался их мнением, как увеличить объем инвестиций.

«Нам нужно довести их в ближайшие года до 25%, а потом и до 27%, в принципе, абсолютно реализуемый показатель, имею в виду, что сейчас у нас 21% с небольшим», — отметил Путин и повторил: «Достижимый абсолютно результат 25%».