Увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и науку можно обсудить, но такое решение не должно ударить по макроэкономике, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по нацпроектам в Кремле.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на этом совещании, заявил о недостаточном финансировании отраслей, которые связаны с развитием человеческого капитала. «Замысел нацпроектов предполагает прорывное развитие. Сейчас мы констатируем, и в Счетной палате это обсуждали, что не во всех отраслях, которые поименованы в нацпроектах, мы достигнем прорывного роста», — заявил Кудрин.

По его словам, это связано с недостаточными расходами на образование, здравоохранение и науку, которые предусмотрены нацпроектами. «Я не вижу здесь такого разворота к финансированию человеческого капитала больше, чем это было раньше», — сказал он.

Президент РФ ответил, что позиция Кудрина по этой теме ему известна. «Нужно ослабить кредитно-денежную политику немножко — вы считаете возможным это сделать, изменить черту отсечки при определении объема денег, которые мы могли бы направлять в реальную экономику от нефтегазовых доходов. Здесь у вас гносеологические противоречия с Минфином, с Минэкономики и с Центральным банком», — сказал Путин Кудрину.

«Нужно внимательно, не нанося ущерба макроэкономическим показателям, подумать, и если ко всем придет обоснованное решение — можно принять какие-то решения», — добавил он. Глава государства напомнил, что увеличение финансирования — это только одна из мер. «Но это, конечно, самое главное» — признал Путин.

При этом глава государства обратил внимание, что даже в рамках существующих параметров нацпроектов властям уже удалось достичь определенных результатов — например, в таком важнейшем показателе, как рост продолжительности жизни. «Системы то в целом работают», — сказал Путин.