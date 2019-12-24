Президент России Владимир Путин сообщил, что надеется на решение к концу года всех вопросов, связанных с реализацией «регуляторной гильотины».

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название «регуляторной гильотины», предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Правительство планирует подготовить законопроекты, которые станут базой для реформы. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года. В рамках этого процесса, в частности, в начале декабря Минюст подготовил постановление об отмене более 3,7 тыс. нормативных актов времен Советского Союза.

«Активно действуем в направлении реализации по так называемой «регуляторной гильотине". Надеюсь, подойдем к концу года к тому, чтобы эти вопросы решить», — сказал Путин на встрече с представителями крупного бизнеса в Кремле.