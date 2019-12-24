Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву попросила не снижать порог беспошлинного ввоза товаров до 20 евро, пишут «Известия» . Эта инициатива может обернуться сокращением ассортимента доступных россиянам товаров, ударит по малообеспеченным гражданам и жителям отдаленных районов, которые в складчину делают заказы в зарубежных интернет-магазинах.

По предложению Минфина, с 1 июля 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары для личного пользования на сумму не более 100 евро. А с 1 января 2022 года этот порог хотят уменьшить до 20 евро. Сейчас беспошлинный порог составляет 500 евро, но уже с 1 января 2020 года он будет снижен до 200 евро на всей территории ЕАЭС по решению совета Евразийской экономической комиссии. Порог установлен не за общую сумму ввозимых товаров в месяц, как сейчас, а за каждую посылку, уточнили в пресс-службе Минфина. Одновременно с этим снижается ставка — с нынешних 30% до 15%.

В российских магазинах импортные товары могут стоить в четыре–пять раз дороже, чем если заказывать их из-за рубежа, говорится обращении КонфОП. Резкое введение пошлин может привести к тому, что зарубежные интернет-магазины полностью откажутся продавать некоторые товары в Россию. Инициативы по введению дополнительных сборов и налогов на покупки россиян на зарубежных интернет-площадках активно поддерживают крупные ритейлеры, указывается в письме премьеру. Розница рассматривает их как инструмент поддержания «равных условий» с иностранными компаниями, осуществляющими трансграничную торговлю.

По словам президента Национальной ассоциации дистанционной торговли Александра Иванова, из-за изменения порога беспошлинной торговли средний чек на товары, приобретенные на зарубежных сайтах, вырастет на 5%. По словам эксперта, россияне в основном покупают там хозяйственные мелочи и одежду. Из-за нового регулирования расходы государства увеличатся существенно, подчеркнул эксперт. По его словам, достаточно серьезно изменится администрирование посылок, общие затраты на этот процесс из-за нового порога составят до 3 млрд долларов. При этом максимальные сборы от превышения нового порога не покроют эту сумму, ведь они составят, по оценкам эксперта, 0,8 млрд долларов.