Компания «СберЛогистика» из экосистемы Сбербанка и 5Post, дочерняя структура X5 Retail Group, подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили в Сбербанке, стороны договорились, что 5Post будет доставлять посылки «СберЛогистики» в магазины «Пятерочка» и выдавать их на кассах.

Получить отправления можно будет в 8 тыс. магазинов «Пятерочка» во всех регионах присутствия торговой сети.

Чтобы забрать посылку на кассе, клиенту нужно будет назвать номер заказа и код из СМС. Новая услуга будет доступна в начале 2020 года для отправлений, вес которых не превышает 10 кг.

В рамках партнерства «СберЛогистика» обеспечит транспортировку своих отправлений до распределительных центров Х5, откуда силами 5Post их доставят в универсамы сети. В проекте участвуют 12 таких центров в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Воронежской, Калужской, Свердловской, Нижегородской, Ростовской областях и Адыгее.



«СберЛогистика» — универсальная логистическая платформа, развивающая собственную инфраструктуру и партнерские сети доставки как для корпоративных, так и для частных клиентов по всей России. Компания была учреждена Сбербанком в мае 2019 года, а в ноябре вышла на рынок с целостной продуктовой линейкой и собственной инфраструктурой, включающей пять складов класса А в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке и собственные курьерские сети в 19 российских городах. У компании 6 тыс. точек приема и выдачи посылок, также предлагается курьерская доставка в 465 населенных пунктах на основе партнерских сетей.