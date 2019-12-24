Аналитики Банки.ру представляют главные тенденции 2019 года и прогнозы на следующий год в российском банковском секторе.

Снижение ставок и профицит рублевой ликвидности

Для российского банковского сектора 2019 год прошел под знаком снижения процентных ставок. Банк России приступил к циклу смягчения процентной политики еще в июне текущего года, когда ключевая ставка находилась на уровне 7,75% годовых. К концу года регулятор довел ставку до 6,25% , снижая ее в течение пяти последних заседаний в году. Цикл смягчения политики ЦБ сопровождался соответствующим снижением ставок по пассивам и кредитам в банковском секторе. В частности, в ноябре текущего года индикативная депозитная ставка, рассчитываемая Центробанком по десяти крупнейшим банкам на рынке вкладов , обновила исторический минимум , опустившись до уровня чуть выше 6% годовых. Ставки по корпоративному кредитованию опустились до минимумов с 2011 года, а средневзвешенные ипотечные ставки к осени вернулись к однозначным величинам.

К началу 2020 года потенциал дальнейшего движения ставок вниз в банковском секторе выглядит уже более ограниченным, однако задел для снижения все же имеется. Связан он не только с вероятностью продолжения смягчения процентной политики ЦБ, но и с растущим избытком рублевой ликвидности в банковской системе. На сегодняшний день профицит ликвидности в банковской системе составляет порядка 3,3 трлн рублей. Показатель рассчитывается Банком России как разница между объемом средств, размещенных банками в инструменты регулятора (в основном в депозиты и облигации), и кредитов, привлеченных банками от ЦБ. В течение 2019 года профицит ликвидности вырос примерно на 500 млрд рублей, и основным источником роста стали операции регулятора по покупке валюты для Минфина (Центробанк покупает валюту за рубли, увеличивая тем самым объем рублевой ликвидности в системе). Банк России ожидает дальнейшего увеличения показателя профицита ликвидности к концу 2020 года — до отметки 4,1—4,6 трлн рублей, главным образом за счет отложенных покупок валюты.

Помимо покупок валюты важным источником рублевой ликвидности для банковского сектора остается и бюджетный канал. С начала 2019 года чистый приток ликвидности на счета банков из бюджета составил около 450 млрд рублей. В ближайшие годы можно ожидать лишь увеличения притока бюджетных средств в банковскую систему в связи с масштабным финансированием программ по национальным проектам. Напомним, что на период до 2024 года в рамках финансирования нацпроектов планируется выделение почти 25 трлн рублей. С высокой вероятностью часть этих средств в том или ином виде осядет на счетах в банковской системе, что будет поддерживать низкую стоимость рублевой ликвидности.

Охлаждение рынка потребительских ссуд и рост ипотеки

В 2019 году ЦБ пытался обеспечить выполнение сразу двух задач в розничном кредитовании. Регулятор сдерживал темпы роста необеспеченного потребительского кредитования , стараясь при этом поддерживать рост в менее рискованных сегментах рынка, прежде всего в ипотечном кредитовании . С поставленными задачами Банк России справился пока частично. Так, согласно данным ЦБ, за январь — сентябрь 2019 года совокупный портфель необеспеченных потребительских ссуд в банковском секторе вырос на 17,5% (здесь и далее — без учета кредитных организаций с отозванной лицензией). Для сравнения: за соответствующий период 2018 года данный портфель вырос на 16,9%, а по итогам всего 2018-го — на 22,8%. Скорее всего, темп роста по итогам текущего года также окажется на уровне 20% или выше, что вряд ли устраивает ЦБ: прогноз регулятора на 2020-й (а также на 2021 и 2022 годы) предполагает рост совокупного объема кредитов населению на уровне 10—15%, и сохраняющаяся динамика роста потребительских ссуд может помешать выполнению данного плана.

Если необеспеченное потребительское кредитование пока выбивается из ожиданий ЦБ, то текущая динамика в ипотеке и автокредитовании уже почти им соответствует. По итогам января — сентября портфель ипотечных жилищных кредитов вырос на 13%, а портфель автокредитов — на 13,2%.

Впрочем, даже несмотря на сохраняющиеся высокие темпы роста объема потребительских ссуд, есть все основания полагать, что в 2020 году Центробанку все же удастся добиться желаемого замедления розничного кредитования до уровня 10—15%. В части необеспеченного потребительского кредитования можно ожидать дальнейшего торможения темпов роста после принятых ЦБ регулятивных мер. Банк России уже несколько раз повышал коэффициенты риска по данным кредитам и ввел надбавки к коэффициентам риска в зависимости от значений показателей долговой нагрузки и полной стоимости ссуды. В автокредитовании предполагается сохранение умеренных темпов роста ввиду достаточно медленного снижения процентных ставок. В свою очередь в ипотечном кредитовании нельзя исключать некоторого ускорения роста в начале 2020 года, чему будут способствовать однозначные ставки по данному продукту. Однако весьма вероятно, что при приближении темпа роста ипотеки к 15% Банк России примет регулятивные меры по охлаждению данного сегмента.

Вялое восстановление темпов роста корпоративного кредитования

На протяжении всего цикла смягчения процентной политики Банк России не уставал рапортовать о сохраняющемся росте корпоративного кредитования. Динамика данного сегмента, действительно, положительная, однако темпы роста остаются весьма скромными. За январь — октябрь 2019 года совокупный портфель кредитов банковского сектора нефинансовым организациям вырос на 4,4% (с исключением влияния валютной переоценки и без учета банков с отозванной лицензией). За соответствующий период 2018 года рост составлял 5,9%, а за весь 2018-й — 5,8%. Изначальный прогноз ЦБ на текущий год предполагал рост на уровне 7—10%, и пока имеются серьезные сомнения в достижении хотя бы нижней границы прогнозного диапазона. Сам регулятор связывал низкие темпы роста корпоративного кредитования с недостаточным спросом со стороны качественных заемщиков, в то время как снижать стандарты выдачи кредитов банки не стремятся.

Еще хуже обстоят дела с кредитованием малого и среднего предпринимательства . Там по итогам января — октября 2019 года банковские портфели сократились на 4,1%, хотя по итогам аналогичного периода 2018-го наблюдался рост на 4,4%.

Даже если к концу 2019 года совокупный рост корпоративного кредитования догонит результат 2018-го, для достижения обозначенных Центробанком прогнозных показателей на 2020 год (6—10%, как и на 2021—2022 годы) явно потребуется ускорение текущих темпов кредитования. Впрочем, поддержанию темпов роста корпоративного кредитования на уровне 6—10% должна будет в значительной мере способствовать масштабная реализация национальных проектов, которая в 2019 году лишь стартовала, а уже со следующего года пойдет полным ходом.

Девалютизация

В начале года Ксения Юдаева выражала беспокойство Банка России по поводу торможения процесса девалютизиции в банковском секторе. В частности, в I квартале был зафиксирован рекордный прирост объема клиентских средств на банковских счетах и депозитах в иностранной валюте. Интерес к размещению валютных средств проявляли как граждане, так и корпоративные клиенты. Однако опасения регулятора не подтвердились: укрепление рубля и снижение почти до нулевых отметок ставок по валютным пассивам банков восстановили тенденцию к девалютизации сектора и вернули его валютную зависимость к историческому минимуму. Если в I квартале 2019 года доля валютных средств в структуре вкладов физлиц держалась на отметке 21,5%, то к началу ноября показатель снизился до 20,9%. В структуре средств корпоративных клиентов доля валютной составляющей к началу июня достигала 37,1%, однако к началу ноября уменьшилась до 34,4%. При этом отрицательные ставки в еврозоне вынудили некоторые банки не просто устанавливать практически нулевую доходность по вкладам в евро, но даже вводить заградительные комиссии по счетам в соответствующей валюте. В кредитовании доля валютной составляющей также снизилась: с 18,9% в начале года до 16,4% к началу ноября.

На сегодняшний день все ключевые макроиндикаторы свидетельствуют о том, что в российской банковской системе сохраняется избыток валютной ликвидности, даже несмотря на регулярные операции Банка России по покупке валюты для Минфина. Низкие процентные ставки на внешних рынках, комфортный график внешних платежей в 2020 году и ожидаемое расходование средств из Фонда национального благосостояния (с соответствующей конвертацией валюты в рубли) не дают оснований ожидать повышения стоимости валютной ликвидности для российского банковского сектора и в 2020 году. Впрочем, завершение цикла смягчения процентной политики Федеральной резервной системы США и возможное сворачивание в 2020 году стимулирующих мер Европейского центробанка в еврозоне могут позволить валютным ставкам на российском рынке хотя бы немного оттолкнуться от околонулевых значений.

Замедление темпов оздоровления рынка

Если в 2018 году количество отозванных Банком России лицензий составляло 60, то с начала 2019 года регулятор отобрал пока «лишь» 28 лицензий. Кроме того, текущий год был достаточно скучен по сравнению с предыдущими по количеству крупных санаций. Только в самом начале 2019-го Фонд консолидации банковского сектора ЦБ пополнился Московским Индустриальным Банком, что, безусловно, уступает масштабам финансового оздоровления в 2017 году, когда регулятор стал владельцем сразу трех крупных частных банков из «московского кольца».

Большую часть 2019 года оздоровление банковского сектора сопровождалось уходом с рынка лишь небольших и малоизвестных широкой публике игроков. По всей видимости, подобная тенденция продолжится и в 2020 году: оздоровление будет продолжаться уже больше по инерции, не привлекая повышенного внимания банковских клиентов и вкладчиков.

Впрочем, нельзя исключать, что дальнейший рост концентрации госсектора в банковской системе продолжится уже не через принудительное оздоровление других игроков, а путем «добровольной» консолидации активов, от которой не будет застрахован ни один оставшийся частный банк.

Подводя итоги, следует отметить, что к началу 2020 года российские банки подходят в достаточно комфортной обстановке: ставки снижаются, ликвидности хоть отбавляй, а процесс зачистки сектора перешел в инертную фазу. На сегодняшний день есть все основания для сохранения благоприятной ситуации и в 2020 году. Однако не стоит забывать, что поддержание комфортной атмосферы на локальном рынке стало возможным во многом благодаря затишью на геополитическом фронте и относительной стабильности внешних финансовых рынков.



Обзор подготовлен департаментом аналитики и контента Banki.ru

