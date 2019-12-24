Средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров в октябре-ноябре 2019 года снизился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 169,8 тыс. рублей, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Введение в октябре этого года показателя долговой нагрузки (ПДН) усилило и без того консервативный подход банковского риск-менеджмента к розничному кредитованию — банки стали оценивать заемщиков еще тщательнее, рассказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Как говорится в сообщении бюро кредитных историй, снижение среднего чека было отмечено на фоне сокращения числа выданных в октябре-ноябре 2019 года потребкредитов и их объемов.

Средний размер потребкредита за 11 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 8,2% и составил 180 тыс. рублей.

Самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в октябре-ноябре 2019 года был отмечен в Москве (399,5 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (293,1 тыс. рублей), Московской области (266,3 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (264,6 тыс. рублей) и Тюменской области (187,6 тыс. рублей). Самую серьезную динамику снижения среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Московская область (-20,1%), Москва (-16,3%), Самарская (-14,2%), Тульская (-14,2%) и Новосибирская (-12,4%) области. Единственным регионом, где средний чек по потребкредиту в октябре-ноябре 2019 года незначительно вырос, оказался Алтайский край (+0,3%).