Деятельность департамента финансового оздоровления и департамента банковского регулирования ЦБ будет курировать первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин, а деятельность службы анализа рисков — первый зампред Ксения Юдаева, сообщается на сайте регулятора.

Как стало известно на прошлой неделе и официально объявлено в среду, 25 декабря, заместитель председателя Банка России Василий Поздышев с 31 декабря 2019 года покидает свой пост и сосредоточится на работе в Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора в качестве председателя наблюдательного совета.

Поздышев занимал пост зампреда ЦБ с 2014 года. Входит в совет директоров Банка России (назначен 16 июня 2015 года). В 2012—2014 годах он возглавлял департамент банковского регулирования Банка России.



Согласно информации на сайте Центробанка, в должности зампреда Поздышев курировал разработку и реализацию подходов регулятора в области банковского регулирования и банковского надзора, а также разработку и реализацию мер по снижению системных банковских рисков и консолидации банковского сектора. В его ведении в том числе находилась работа ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» и взаимодействие с Агентством по страхованию вкладов по вопросам работы временных администраций до отзыва лицензий у кредитных организаций. Поздышев непосредственно координировал и контролировал работу департамента банковского регулирования, департамента финансового оздоровления, службы анализа рисков, главной инспекции Банка России по вопросам организации инспекционной деятельности в отношении кредитных организаций.