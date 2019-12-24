ЦБ начал тестировать в регуляторной «песочнице» стейблкоины, сообщила «Интерфаксу» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы тестируем стейблкоины в нашей регуляторной «песочнице». Приходят компании, которые хотят выпускать токены, обеспеченные некоторыми реальными активами. Мы в «песочнице» смотрим, как они могут работать, но мы не предполагаем, что они будут функционировать как средство платежа и стать денежным суррогатом», — сказала она.

Также ЦБ продолжает изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты. «Сейчас такая возможность многими странами активно обсуждается, мы тоже на стадии изучения этой темы. Прежде всего, надо понимать, какие будут преимущества для наших граждан, для бизнеса, например, по сравнению с тем вариантом, когда мы развиваем системы быстрых платежей, расширяем их применение не только по расчетам между физическими лицами, но и между юридическими лицами», — отметила Набиуллина.

По ее словам, выпуск такого цифрового рубля может иметь серьезные последствия в виде изменения структуры финансового рынка — если физическим лицам разрешат держать деньги на счетах в ЦБ, то это может значимо поменять пассивную базу коммерческих банков.

«В условиях каких-то не очень спокойных времен может начаться бегство вкладов и переток средств», — указала Набиуллина. Она считает, что к вопросу цифровой валюты надо подходить очень аккуратно, изучая негативный и позитивный опыт других стран. При этом по сравнению с ситуацией двухлетней давности интерес к криптовалютам в России снизился, отметила глава ЦБ.