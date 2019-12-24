В американском штате Колорадо мужчина ограбил банк в Колорадо и разбросал деньги на улице, сообщает Reuters со ссылкой на полицию и местные СМИ.

По данным агентства, совершив преступление, 65-летний Дэвид Уэйн Оливер начал разбрасывать украденные купюры на улице, выкрикивая «Счастливого Рождества!».



Как сообщают правоохранители, в банке Оливер угрожал оружием. Однако, как отмечает The Denver Post со ссылкой на полицию, нет никаких признаков того, что мужчина действительно использовал оружие.

Размер украденной суммы не уточняется.

Свидетель произошедшего рассказал KKTV , что часть денег подобрали прохожие и отнесли их обратно в банк. Тем временем Оливер пошел в Starbucks неподалеку и ждал там ареста, что, собственно, и произошло.