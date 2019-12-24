Ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя национального проекта «Жилье и городская среда» уровня 2020 года. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«В последнее время благодаря решениям, принятым Центробанком, правительством РФ, мы видим, что ставка динамично начала снижаться. На сегодняшний день у ведущих кредиторов она уже достигла целевого уровня 2020 года — 8,7%. Мы рассчитываем, что этот тренд будет продолжен в следующем году», — сказал он.

По словам Мутко, дополнительную поддержку для снижения ипотечных ставок обеспечила программа выпуска ипотечных облигаций «ДОМ.РФ», в которой участвуют все ведущие банки. Вице-премьер также сообщил, что среднее значение ипотечной ставки за январь—ноябрь 2019 года составило около 10%, это больше, чем целевой показатель 8,9%, предусмотренный паспортом проекта. «Строящееся жилье должно быть востребованным людьми. Основным механизмом формирования рыночного спроса является ипотечное кредитование. <...> Снижение на 1% ставки ипотечного кредитования приводит к повышению спроса на 3—4%», — добавил Мутко.

В этом году Банк России несколько раз понижал ключевую ставку, что создало благоприятные условия для уменьшения ставок по ипотеке. В частности, в октябре — сразу на 50 базисных пунктов, что произошло впервые с декабря 2017 года. На последнем в этом году заседании совета директоров 13 декабря ЦБ понизил ключевую ставку на 25 б. п. — до 6,25% годовых.