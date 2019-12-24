Компания МТС разработала собственную «умную» колонку, виртуального помощника Марвина и систему «умного» дома, следует из письма директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера сотрудникам компании.

В письме также предлагается принять участие в тестировании колонки. Компания готова подарить тысячу колонок сотрудникам, которые помогут «совершенствовать искусственный интеллект и приблизить срок запуска умной колонки в коммерческую эксплуатацию».

Так, колонка — это мультимедийное устройство, которое исполняет голосовые команды и предназначено для решения большого числа повседневных задач. Виртуальный ассистент Марвин разработан на основе технологий искусственного интеллекта и уже многое умеет самостоятельно: рассказывает новости, ставит музыку и аудиокниги, управляет умным домом, отвечает на разные вопросы и многое другое, говорится в письме. «Все, кто захочет протестировать колонку и стать постоянным ее соразработчиком, должны как можно больше разговаривать с Марвином, привлекать к общению с ним своих друзей и близких», — пишет Аркадий Сандлер.

По словам пресс-секретаря МТС Алексея Меркутова, колонка действительно готова.

«Могу только подтвердить достоверность письма и что колонка действительно готова, виртуальный ассистент тестируется силами сотрудников МТС и приобретает новые навыки. МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой умного дома как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — сказал в комментарии Banki.ru Меркутов.