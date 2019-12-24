Владельцам карт Локо-Банка платежной системы Visa стал доступен сервис GooglePay. Теперь клиенты банка могут быстро и безопасно оплачивать повседневные покупки с помощью устройств на операционной системе Android, обладающих функцией беспроводной передачи данных (NFC), сообщает пресс-служба кредитной организации.



«С помощью Google Pay можно оплачивать покупки в онлайн- и оффлайн-магазинах. При оплате на кассе держателю карты, подключившему услугу, достаточно поднести свое устройство к терминалу, чтобы совершить платеж, а в приложениях и интернет-магазинах — выбрать в качестве способа оплаты Google Pay. Привязка банковской карты к мобильному устройству занимает несколько минут, необходимо установить приложение Google Pay и привязать к нему свою банковскую карту Visa Локо-Банка», — говорится в релизе.

Вся информация в Google Pay надежно защищена: безопасность платежей обеспечивает технология токенизации, при которой номер физической карты заменяется другой комбинацией цифр и оплата обязательно должна подтверждаться паролем или отпечатком пальца.