Крупнейшие российские банки представили ролики на новогоднюю тематику.

Ролик для Сбербанка «про Деда Мороза, современные технологии и человеческие взаимоотношения» снял режиссер Тимур Бекмамбетов, а образ главного новогоднего волшебника воплотил актер Владимир Меньшов. «Семейная видеоистория Деда Мороза повествует о том, как важно найти время для того, чтобы уделить внимание своим близким, особенно в канун такого прекрасного, волшебного праздника, как Новый год», — рассказывают в Сбербанке.

«В нашем новогоднем видеоролике помощниками в осуществлении добрых дел и праздничных чудес выступают сервисы экосистемы Сбербанка, благодаря которым люди освобождаются от повседневных хлопот, получая возможность проводить больше приятных часов в кругу родных и близких и тратить свое время на то, что для них особенно ценно», — разъясняет первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

«Современные технологии помогают нам самим совершать чудеса — об этом мы рассказываем в новом ролике», — комментирует Тимур Бекмамбетов.

В другом новогоднем видео Сбербанка рассказывается о том, «как «Сбербанк Онлайн» помогает обрести любовь». Действие происходит в 1970-х годах, при этом, как отмечается в посвященном выходу ролика релизе, «смартфон с мобильным приложением «Сбербанк Онлайн» гармонично интегрирован в сюжетную линию». Акцент сделан на функции «Диалоги».

Сбербанк также запустил еще один новогодний проект — «Шар обещаний». Участником может стать любой желающий: до 10 января 2020 года нужно создать видео со своим обещанием на специальном лендинге — sber2020.ru — и выложить его на страницах в социальных сетях.

«Ваше обещание может быть связано с одной из тем, которые важны для каждого из нас: семья, друзья, работа, образование, «для себя», здоровье, добрые дела, путешествия, бизнес. В течение будущего года помощница Деда Мороза Снежа — современная Снегурочка и новогодний эксперт по услугам банка — будет посылать полезные советы и предложения от Сбербанка и компаний экосистемы, помогая клиентам выполнять данные себе обещания», — указывают в «Сбере».

ВТБ в рамках традиционной новогодней кампании запланировал выпуск четырех роликов, а первый из них представил в среду, 25 декабря.

«Чтобы вернуть людям веру в чудеса, Дед Мороз призывает на помощь одних из самых известных и талантливых актеров — тех, кто может перевоплотиться в любую роль: Сергея Бурунова, Михаила Пореченкова и Гошу Куценко. Каждый из них должен исполнить желания героев роликов и помочь им поверить в чудо, чтобы этот Новый год стал для них незабываемым», — приводят в банке сюжет истории.



Ролик для ВТБ снял режиссер Резо Гигинеишвили, а вот «личность» Деда Мороза банк в рамках новогодней кампании пока не раскрывает — видимо, намекая, что он самый настоящий.

