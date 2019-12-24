Вариантов приватизации ВТБ немного и все они сложные, поскольку госбанк находится под санкциями, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

Минэкономразвития ранее в среду сообщило, что правительство РФ включило в план по приватизации на 2020-2022 годы 293 предприятия, из них семь крупных, в том числе ВТБ.

«Вариантов немного, варианты сложные, все-таки санкции», — сказал Костин журналистам, отвечая на вопрос о том, какой вариант приватизации ВТБ является предпочтительным.

Костин в октябре отмечал, что санкции в отношении ВТБ создают серьезные препятствия для снижения доли государства в банке, но в правовом смысле приватизация не является нарушением санкций.

ВТБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые ограничивают для него привлечение финансирования. Основным акционером банка является РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% уставного капитала банка (с учетом ГК «Агентство по страхованию вкладов» — 92,23%).