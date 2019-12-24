Численность коммерческих организаций в России c января по декабрь 2019 года снизилась до 3,08 млн (на 12,4%), а индивидуальных предпринимателей (ИП) — увеличилась до 4,06 млн (на 2%), пишет «Коммерсант» . Таковы данные исследования «СКБ Контур».

Наибольшее снижение числа коммерческих организаций наблюдалось в Орловской области (на 13%), Москве (на 12%) и Санкт-Петербурге (на 12%). Сильнее всего сокращалась численность организаций, обслуживающих воздушный и космический транспорт (на 51%), кадровых агентств (на 18%) и страховщиков (на 13%), а также занятых оптовой и розничной торговлей (падение на 13% и 10% соответственно).

Слабый прирост компаний отмечен лишь в Ингушетии, Ленинградской области и Бурятии, а среди видов деятельности — в добыче металлических руд, соцуслугах и строительстве инженерных сооружений.

В тройке регионов—лидеров по темпам прироста показателя — Ингушетия (на 12%), Москва (на 10%) и Санкт-Петербург (на 10,4%). Самой популярной деятельностью оказалось строительство инженерных сооружений (рост на 25%), обслуживание зданий и территорий (16%) и производство кино-, аудио- и телепродукции (15%).

В тройке лидеров по снижению числа ИП замечены Чеченская Республика (на 7%), Кабардино-Балкария (на 6%) и Магаданская область (на 3%). Среди видов деятельности — культура, страхование и складская деятельность.