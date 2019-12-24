Падение доходов населения вытеснило санкции в рейтинге главных рисков для российских «дочек» иностранных банков, заявили в Societe Generale (владеет Росбанком). Такая же информация содержится в отчетности за III квартал «дочек» Хоум Кредит Банка и ОТП-банка. Об этом пишут «Известия» .

Так, по мнению Societe Generale, ускорение инфляции на горизонте 1,5–2 лет и падение реальных доходов населения могут привести к снижению платежеспособности, а это негативно скажется на работе дочерних структур французской группы, включая Росбанк. Societe Generale также относит к новым рискам волатильность рынка нефти, снижение мирового спроса на энергоресурсы и усиление геополитической напряженности. Сокращение доходов населения может привести к падению спроса на услуги финансовых организаций, следует из отчетности Хоум Кредит Банка. ОТП-банк отмечает, что законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро меняться, существует возможность их произвольной интерпретации.

Как показывают данные ЦБ, на 1 октября в России было 137 кредитных организаций с участием нерезидентов в капитале. С начала 2015 года их число сократилось на 40% — исход был обусловлен введением ограничительных мер. В число системно значимых в России входят три организации с иностранным участием. Это — Росбанк, ЮниКредит Банк («дочка» итальянского UniCredit) и Райффайзенбанк. Всего же таких банков 11.

По мнению экспертов, ресурсы материнской компании западных банков мало помогают на нашем рынке, где зачастую нужны инструменты и рычаги обеспечения «нестандартных услуг» и «неформальных подходов». Это сказывается на их результатах — рост кредитования в январе–сентябре оказался у нерезидентов почти в пять раз ниже, чем у санируемых ЦБ банков. Самый большой темп увеличения сейчас демонстрируют финансовые институты с государственным капиталом. Тем не менее Россия остается интересной страной для «дочек» иностранцев, поскольку ставки высокие и на этом можно зарабатывать, отмечают эксперты. Поэтому в ближайший год они вряд ли будут уходить из РФ, но могут это сделать позже, если тренд на снижение доходов населения продолжится.

По словам представителей иностранных банков, Societe Generale намерена сохранить в России лидирующие позиции и бизнес по потребкредитованию. Группа OTP также видит потенциал российской экономики.